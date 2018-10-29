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Ученые: Современному человечеству не хватает здоровой пищи

Ученые установили, что сегодня пищевая промышленность не в состоянии обеспечить человечество необходимым количеством здоровой пищи. Сельское хозяйство не поставляет на рынок рекомендуемое диетологами количество фруктов и овощей, но при этом сверх меры производит зерно, жиры и сахар.

Ученые: Современному человечеству не хватает здоровой пищи


Канадские специалисты из Гуэлфского университета провели исследование, в рамках которого они выяснили, что на одного человека сегодня производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых диетологами восьми, три порции масла и других растительных жиров вместо одной. При этом фруктов и овощей производится пять порций вместо 15, а белковой пищи три порции вместо пяти.

Подобные объемы производства не могут удовлетворить потребности всего человечества в здоровом питании. Так, рацион каждого человека на 50% должен состоять из фруктовых и овощных культур, остальные 50% процентов делятся поровну между цельным зерном и белками, жирами и молочными продуктами. Если такая тенденция продолжится, то к 2050 году пищевой промышленности необходимо будет увеличить количество сельскохозяйственных земель. Однако при соблюдении рекомендаций диетологов площадь сельскохозяйственных земель можно будет уменьшить на 50 миллионов гектаров.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:39

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