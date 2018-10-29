Ученые: Современному человечеству не хватает здоровой пищи





Канадские специалисты из Гуэлфского университета провели исследование, в рамках которого они выяснили, что на одного человека сегодня производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых диетологами восьми, три порции масла и других растительных жиров вместо одной. При этом фруктов и овощей производится пять порций вместо 15, а белковой пищи три порции вместо пяти.Подобные объемы производства не могут удовлетворить потребности всего человечества в здоровом питании. Так, рацион каждого человека на 50% должен состоять из фруктовых и овощных культур, остальные 50% процентов делятся поровну между цельным зерном и белками, жирами и молочными продуктами. Если такая тенденция продолжится, то к 2050 году пищевой промышленности необходимо будет увеличить количество сельскохозяйственных земель. Однако при соблюдении рекомендаций диетологов площадь сельскохозяйственных земель можно будет уменьшить на 50 миллионов гектаров.