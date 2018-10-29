Ученые: Современному человечеству не хватает здоровой пищи
Ученые установили, что сегодня пищевая промышленность не в состоянии обеспечить человечество необходимым количеством здоровой пищи. Сельское хозяйство не поставляет на рынок рекомендуемое диетологами количество фруктов и овощей, но при этом сверх меры производит зерно, жиры и сахар.
Канадские специалисты из Гуэлфского университета провели исследование, в рамках которого они выяснили, что на одного человека сегодня производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых диетологами восьми, три порции масла и других растительных жиров вместо одной. При этом фруктов и овощей производится пять порций вместо 15, а белковой пищи три порции вместо пяти.
Подобные объемы производства не могут удовлетворить потребности всего человечества в здоровом питании. Так, рацион каждого человека на 50% должен состоять из фруктовых и овощных культур, остальные 50% процентов делятся поровну между цельным зерном и белками, жирами и молочными продуктами. Если такая тенденция продолжится, то к 2050 году пищевой промышленности необходимо будет увеличить количество сельскохозяйственных земель. Однако при соблюдении рекомендаций диетологов площадь сельскохозяйственных земель можно будет уменьшить на 50 миллионов гектаров.
Канадские специалисты из Гуэлфского университета провели исследование, в рамках которого они выяснили, что на одного человека сегодня производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых диетологами восьми, три порции масла и других растительных жиров вместо одной. При этом фруктов и овощей производится пять порций вместо 15, а белковой пищи три порции вместо пяти.
Подобные объемы производства не могут удовлетворить потребности всего человечества в здоровом питании. Так, рацион каждого человека на 50% должен состоять из фруктовых и овощных культур, остальные 50% процентов делятся поровну между цельным зерном и белками, жирами и молочными продуктами. Если такая тенденция продолжится, то к 2050 году пищевой промышленности необходимо будет увеличить количество сельскохозяйственных земель. Однако при соблюдении рекомендаций диетологов площадь сельскохозяйственных земель можно будет уменьшить на 50 миллионов гектаров.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:39