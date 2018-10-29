В iOS нашли подтверждения нового дизайна планшета iPad Pro
В сети появилось подтверждение дизайна планшета iPad Pro. Изображение было найдено сотрудником 9To5Mac Гильерме Рэмбо в iOS перед презентацией устройства.
На показанной иконке видно, что края устройства округлены так же, как и края экрана. Рамки достаточно тонкие и их толщина не меняется. Отсутствуют какие-либо визуальные признаки наличия “челки” или “подбородка”, кроме того, на устройстве нет кнопки “домой”. Отмечается, что показанное изображение полностью совпадает с информацией об устройстве, которая поступала ранее.
Презентация планшета намечена на 30 октября. Эксперты утверждают, что во время официального анонса будут продемонстрированы и другие новинки от Apple, в частности iPad Mini и обновленного Macbook.
iPad
На показанной иконке видно, что края устройства округлены так же, как и края экрана. Рамки достаточно тонкие и их толщина не меняется. Отсутствуют какие-либо визуальные признаки наличия “челки” или “подбородка”, кроме того, на устройстве нет кнопки “домой”. Отмечается, что показанное изображение полностью совпадает с информацией об устройстве, которая поступала ранее.
Презентация планшета намечена на 30 октября. Эксперты утверждают, что во время официального анонса будут продемонстрированы и другие новинки от Apple, в частности iPad Mini и обновленного Macbook.
iPad
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:35