В iOS нашли подтверждения нового дизайна планшета iPad Pro





На показанной иконке видно, что края устройства округлены так же, как и края экрана. Рамки достаточно тонкие и их толщина не меняется. Отсутствуют какие-либо визуальные признаки наличия “челки” или “подбородка”, кроме того, на устройстве нет кнопки “домой”. Отмечается, что показанное изображение полностью совпадает с информацией об устройстве, которая поступала ранее.Презентация планшета намечена на 30 октября. Эксперты утверждают, что во время официального анонса будут продемонстрированы и другие новинки от Apple, в частности iPad Mini и обновленного Macbook.