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Дарья Ермолаева рассказала о своей нелегкой жизни в Бразилии в программе “Перезагрузка”

Бывшая солистка группы “Сливки” в эфире программы “Перезагрузка” рассказала о своей нелегкой жизни в Бразилии. Дарья Ермолаева из-за проблем со здоровьем была вынуждена уйти из коллектива, после чего вышла замуж за Дениса Гатальского.
Дарья Ермолаева рассказала о своей нелегкой жизни в Бразилии в программе “Перезагрузка”

Избранник жил в этой стране и попросил певицу продать недвижимость в Москве, обещая ей золотые горы на новом месте. Вот только реальность оказалась намного жестче, чем считала артистка. Супруг сразу забрал у нее половину денег, после чего купил себе старый дом и сбежал от Дарьи Ермолаевой.

Только рождение двух наследников помогло исполнительнице выжить вдали от родины. Потом она решила вместе с ними вернуться домой, но до сих пор не может забыть предательство любимого человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:24

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