Дарья Ермолаева рассказала о своей нелегкой жизни в Бразилии в программе “Перезагрузка”





Избранник жил в этой стране и попросил певицу продать недвижимость в Москве, обещая ей золотые горы на новом месте. Вот только реальность оказалась намного жестче, чем считала артистка. Супруг сразу забрал у нее половину денег, после чего купил себе старый дом и сбежал от Дарьи Ермолаевой.Только рождение двух наследников помогло исполнительнице выжить вдали от родины. Потом она решила вместе с ними вернуться домой, но до сих пор не может забыть предательство любимого человека.