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Дмитрий Нагиев сыграет роль Остапа Бендера в картине “Двенадцать стульев”

Журналист Илья Казаков опубликовал в Twitter сообщение, где рассказал о новых съемках Дмитрия Нагиева. Поклонники шоумена узнали, что он сыграет роль Остапа Бендера в картине “Двенадцать стульев”.
Дмитрий Нагиев сыграет роль Остапа Бендера в картине “Двенадцать стульев”

Также в них будет участвовать Дмитрий Назаров, который предстанет перед зрителями в роли Кисы Воробьянинова. Спортивный комментатор отметил, что Дмитрий Нагиев давно уже стал фанатом “Зенита”, а его коллега болеет за “Спартак”.

Раньше знаменитость часто сетовал, что не может сыграть драматическую роль, после чего успешно снялся в фильме “Непрощенный”. После его выхода на экран многие критики назвали его образ блестящим, а зрители после просмотра отметили, что этот сюжет действительно затрагивает душу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:14

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