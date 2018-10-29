Дмитрий Нагиев сыграет роль Остапа Бендера в картине “Двенадцать стульев”





Также в них будет участвовать Дмитрий Назаров, который предстанет перед зрителями в роли Кисы Воробьянинова. Спортивный комментатор отметил, что Дмитрий Нагиев давно уже стал фанатом “Зенита”, а его коллега болеет за “Спартак”.Раньше знаменитость часто сетовал, что не может сыграть драматическую роль, после чего успешно снялся в фильме “Непрощенный”. После его выхода на экран многие критики назвали его образ блестящим, а зрители после просмотра отметили, что этот сюжет действительно затрагивает душу.