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Анастасия Костенко в Instagram дала советы, как бороться с хейтерами

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия после того, как вышла за него замуж, попала под пресс хейтеров.

Но девушка сегодня знает, как вести себя с интернет-троллями.

Анастасия Костенко в Instagram дала советы, как бороться с хейтерами

Накануне Настя поделилась секретами общения с такими антифанатами.

Молодая мамочка разместила у себя в микроблоге публикацию, где высказалась о наболевшем — общении с хейтерами. Анастасия убеждена, что единственный способ не стать жертвой неадекватных подписчиков — не обращать внимание на их слова, и не принимать всё близко к сердцу.
Анастасия Костенко в Instagram дала советы, как бороться с хейтерами


«А если и задумали отвечать на негатив, то только с юмором...По себе знаю, что отрицательные эмоции зарождаются от некачественного потребления собственного времени», — говорит ростовская красавица.

Она полностью уверена, что если человек настроен пессимистически, то пора найти себе занятие по душе. Например, надо уделить время своими близкими, а также мечтать и воплощать мечту в жизнь.

Анастасия Костенко в Instagram дала советы, как бороться с хейтерами

Костенко убеждена, что за счёт осуждения других «выезжать» никогда не надо.

«Какой бы человек, на ваш взгляд, не был плохим, это его жизнь. Отвечайте только за себя... И ради ЭТОГО самого стоит жить», — пишет у себя в Инстаграме Анастасия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31

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