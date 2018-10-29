Анастасия Костенко в Instagram дала советы, как бороться с хейтерами

«А если и задумали отвечать на негатив, то только с юмором...По себе знаю, что отрицательные эмоции зарождаются от некачественного потребления собственного времени», — говорит ростовская красавица.

«Какой бы человек, на ваш взгляд, не был плохим, это его жизнь. Отвечайте только за себя... И ради ЭТОГО самого стоит жить», — пишет у себя в Инстаграме Анастасия.

Но девушка сегодня знает, как вести себя с интернет-троллями.Накануне Настя поделилась секретами общения с такими антифанатами.Молодая мамочка разместила у себя в микроблоге публикацию, где высказалась о наболевшем — общении с хейтерами. Анастасия убеждена, что единственный способ не стать жертвой неадекватных подписчиков — не обращать внимание на их слова, и не принимать всё близко к сердцу.Она полностью уверена, что если человек настроен пессимистически, то пора найти себе занятие по душе. Например, надо уделить время своими близкими, а также мечтать и воплощать мечту в жизнь.Костенко убеждена, что за счёт осуждения других «выезжать» никогда не надо.