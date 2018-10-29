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Простым людям не просто в бутике Евгении Феофилактовой

Поклонники Евгении Феофилактовой возмущены грубым отношением к покупателям в ее бутике.

Практически год экс-участница проекта «Дом-2» проводит уединенный образ жизни вдали от столицы.

Простым людям не просто в бутике Евгении Феофилактовой

Фолловеры Феофилактовой обратили внимание, на то, что после появлении в ее жизни нового мужчины, она стала редкой гостьей в Москве. И если и появляются какие-либо фотографии у Жени, то все они сделаны ее молодым человеком в большей части на территории дома.

Также и в своем бутике Феофилактова появляется крайне редко. К такому заключению пришли покупатели, которых ждали беспорядок и грубое отношение продавцов.

Простым людям не просто в бутике Евгении Феофилактовой

Со слов одной из покупательниц, бутик уже давно стал местом для привилегированных личностей, о чем невдомек самой хозяйке Евгении. Одна из покупательниц пыталась примерить понравившуюся шубку из песца, но продавец засомневалась в возможности оплаты со стороны девушки и хамски выпроводила ее.

Простым людям не просто в бутике Евгении Феофилактовой

От самой Евгении Феофилактовой, так и не удалось получить какие-либо комментарии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:08

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