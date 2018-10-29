Анастасия Костенко в Instagram выложила романтическое фото с Дмитрием Тарасовым





Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко уже как 9 месяцев разделяют счастье в браке. Союз молодой семьи укрепило рождение малышки Миланы в июле этого года. Пара постоянно публикует в соцсетях романтичные и умилительные снимки, которые показывают семейное времяпрепровождение.Накануне Анастасия снова опубликовала фото вместе с мужем и оставила полную теплоты подпись: «Когда есть – МЫ, все остальное не существует».Анастасия и Дмитрий поженились 9 января, а спустя 20 дней пара обвенчалась и устроила яркое торжество в одном из самых престижных отелей Москвы. Приглашенных гостей, близких и друзей молодой семьи развлекали популярные ведущие – Николай Басков и Виктория Лопырева. У 31-летнего спортсмена от первой жены – Оксаны Пономаренко уже есть дочь Ангелина, которой в июне на 9-летие отец подарил бриллиантовые украшения. А вот для Анастасии Костенко новорожденная дочь Милана первый ребенок.Кстати, буквально пару недель назад, адвокат бывшей супруги Дмитрия, Сергей Жорин, поведал СМИ, что спортсмен должен алиментов на 15 миллионов рублей.Юрист также говорит о том, что футболист уклонялся от выплат в течении шести лет. И если он так и не выплатит экс-супруге указанную сумму, то против него может быть возбуждено уголовное дело и возможно лишение родительских прав.В свою очередь, Дмитрий Тарасов ответил, что ежемесячно с его личного счета проходят выплаты на обеспечение его старшей дочери Ангелины. Но тут уже футбольный клуб «Локомотив», за который выступает Дмитрий, согласился с наличием задолженности у спортсмена по алиментам.Руководство ФК «Локомотив» предложило направить выплаты Оксане Пономаренко в размере 15 миллионов в счет зарплаты своего футболиста.