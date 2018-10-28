Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о своей обеспеченности





Большая часть участников «Дом-2» уже начинает нервировать зрителей своими поступками и поведением. Просто стоит задуматься, 15 тысяч рублей у многих в среднем зарплата. Не в день, не в неделю, а в месяц.И за эти деньги нужно работать, во многих случаях и вкалывать, а не пришел-посидел-ушел. И этот человек как-то умудряется прожить на эти самые 15 тысяч в месяц, а зачастую и с семьей. А в семье, к примеру, маленький ребенок и жена в декретном отпуске, приносит в бюджет 5-10 тысяч декретных.Про 16 миллионов Ильи Яббарова и вообще говорить нечего. Может, пора бы уважаемым ведущим, напомнить о понятиях скромности и морали в высказываниях своих участников, если они сами не способны до этого додуматься.Или, можно предложить участникам оказать помощь детским домам, организациям, которые собирают деньги на лечение детей. Не самый популярный участник оплачивает 50 тысяч, а вот самый звездный вполне и от 50 тысяч может перевести в пользу какого либо детского фонда или детского дома. Раз уж все настолько состоятельны и финансово независимы.И, по возможности, с официальными документами.