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Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о своей обеспеченности

И снова от участников шоу «Дом-2» слышится: то 15 тысяч для них не деньги, то 16 миллионов не такая уж и большая сумма.

Большая часть участников «Дом-2» уже начинает нервировать зрителей своими поступками и поведением. Просто стоит задуматься, 15 тысяч рублей у многих в среднем зарплата. Не в день, не в неделю, а в месяц.
Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о своей обеспеченности


И за эти деньги нужно работать, во многих случаях и вкалывать, а не пришел-посидел-ушел. И этот человек как-то умудряется прожить на эти самые 15 тысяч в месяц, а зачастую и с семьей. А в семье, к примеру, маленький ребенок и жена в декретном отпуске, приносит в бюджет 5-10 тысяч декретных.

Про 16 миллионов Ильи Яббарова и вообще говорить нечего. Может, пора бы уважаемым ведущим, напомнить о понятиях скромности и морали в высказываниях своих участников, если они сами не способны до этого додуматься.

Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о своей обеспеченности

Или, можно предложить участникам оказать помощь детским домам, организациям, которые собирают деньги на лечение детей. Не самый популярный участник оплачивает 50 тысяч, а вот самый звездный вполне и от 50 тысяч может перевести в пользу какого либо детского фонда или детского дома. Раз уж все настолько состоятельны и финансово независимы.

И, по возможности, с официальными документами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:36

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