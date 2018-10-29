Учёные: Озеленение планеты не поможет избежать глобального потепления





Научные работники провели исследования с целью выяснить, способно ли озеленение планеты повлиять на уровень выбрасываемого углекислого газа (CO2) в атмосферу. Сейчас в год на Земле вырабатывается около 30-40 миллиардов тонн данного вещества. Бороться с таким объёмом при помощи высадки деревьев не представляется возможным, заключили исследователи. Даже если засадить лиственными растениями всю территории США, удастся уменьшить объёмы вредного для атмосферы соединения лишь на 10%. Людям нужно искать иные, более действенные методы предотвращения катастрофы.Как известно, если температура на Земле в ближайшие несколько десятилетий поднимется на 2 градуса Цельсия, жители Земли окажутся на грани исчезновения из-за череды катаклизмов и их последствий. Всех угроз до сих пор не удалось предугадать, но главными станут голод, сокращение территорий, пригодных для проживания, а также существенное загрязнение воздуха и нехватка кислорода.