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Учёные: Озеленение планеты не поможет избежать глобального потепления

Специалисты провели расчёты и установили, озеленение планеты не спасёт Землю от глобального потепления. Уровень углекислого газа слишком высок, чтобы с ним бороться такими методами.
Учёные: Озеленение планеты не поможет избежать глобального потепления

Научные работники провели исследования с целью выяснить, способно ли озеленение планеты повлиять на уровень выбрасываемого углекислого газа (CO2) в атмосферу. Сейчас в год на Земле вырабатывается около 30-40 миллиардов тонн данного вещества. Бороться с таким объёмом при помощи высадки деревьев не представляется возможным, заключили исследователи. Даже если засадить лиственными растениями всю территории США, удастся уменьшить объёмы вредного для атмосферы соединения лишь на 10%. Людям нужно искать иные, более действенные методы предотвращения катастрофы.

Как известно, если температура на Земле в ближайшие несколько десятилетий поднимется на 2 градуса Цельсия, жители Земли окажутся на грани исчезновения из-за череды катаклизмов и их последствий. Всех угроз до сих пор не удалось предугадать, но главными станут голод, сокращение территорий, пригодных для проживания, а также существенное загрязнение воздуха и нехватка кислорода.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

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