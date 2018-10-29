Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получил в комплект беспроводную зарядку





Совсем недавно в продажу вышел новый китайский смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Пользователи ещё не успели сделать свои выводы по поводу аппаратной составляющей новинки, но уже оценили усилия производителя по привлечению клиентуры. На презентации представитель бренда заявил, что в комплект к гаджету войдёт беспроводная зарядка. Как оказалось, речь шла не о самой мощной и дорогой его версии, а об абсолютно всей линейке данной модели. Покупатели высоко оценили данный шаг, так как никто на рынке не делает столь щедрые предложения. По некоторым данным, в Xiaomi хотят перевести всех своих поклонников на данную технологию, избавившись от необходимости добавлять в коробку с устройством USB-S.Как известно, обычно те, кто желает заряжать свой смартфон более удобно, вынуждены покупать дополнительный аксессуар отдельно. Нередки случаи, когда даже необходимые предметы исчезают из комплектации, а вот обратная ситуация удивляет и подкупает. Видимо на это в китайской компании и рассчитывают.