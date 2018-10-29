Жители Северной Каролины запечатлели на видео чупакабру





Испуганные таким зрелищем люди сразу решили отправить материалы сотрудникам телестанции, отметив, что это жуткое создание действительно существует в реальном мире. Кроме того, очевидцы сообщили, что оно внешне напоминает гигантскую собаку, которая движется на большой скорости.Эксперты после изучения материалов признали их подлинными, а также отметили, что чупакабра впервые показалась на глаза людям в этом уголке страны. Раньше население Пензенской области говорило о такой особи, высосавшей кровь из домашних животных.