Жители Северной Каролины запечатлели на видео чупакабру
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителями Северной Каролины. Американцы запечатлели на нем чупакабру, когда мистическое животное перебегало дорогу.
Испуганные таким зрелищем люди сразу решили отправить материалы сотрудникам телестанции, отметив, что это жуткое создание действительно существует в реальном мире. Кроме того, очевидцы сообщили, что оно внешне напоминает гигантскую собаку, которая движется на большой скорости.
Эксперты после изучения материалов признали их подлинными, а также отметили, что чупакабра впервые показалась на глаза людям в этом уголке страны. Раньше население Пензенской области говорило о такой особи, высосавшей кровь из домашних животных.
Испуганные таким зрелищем люди сразу решили отправить материалы сотрудникам телестанции, отметив, что это жуткое создание действительно существует в реальном мире. Кроме того, очевидцы сообщили, что оно внешне напоминает гигантскую собаку, которая движется на большой скорости.
Эксперты после изучения материалов признали их подлинными, а также отметили, что чупакабра впервые показалась на глаза людям в этом уголке страны. Раньше население Пензенской области говорило о такой особи, высосавшей кровь из домашних животных.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00