Ученые: Частые расстройства желудка могут быть симптомами рака пищевода





Кроме того, это касается и постоянного ощущения тяжести в животе после употребления пищи. Специалисты не рекомендуют данной категории лиц заниматься самолечением и терпеть болевые ощущения. Кроме того, ранняя стадия онкологии может быть связана с болью в спине и частым мочеиспусканием.Эксперты отметили, что люди могут избежать патологических процессов в организме, если выберут для себя подходящую диету. Также им придется бросить курить и заняться физической нагрузкой.