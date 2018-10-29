Ученые: Частые расстройства желудка могут быть симптомами рака пищевода
Американские ученые после исследований сделали новое открытие. Они выяснили, что частые расстройства желудка могут быть симптомами рака пищевода.
Кроме того, это касается и постоянного ощущения тяжести в животе после употребления пищи. Специалисты не рекомендуют данной категории лиц заниматься самолечением и терпеть болевые ощущения. Кроме того, ранняя стадия онкологии может быть связана с болью в спине и частым мочеиспусканием.
Эксперты отметили, что люди могут избежать патологических процессов в организме, если выберут для себя подходящую диету. Также им придется бросить курить и заняться физической нагрузкой.
Кроме того, это касается и постоянного ощущения тяжести в животе после употребления пищи. Специалисты не рекомендуют данной категории лиц заниматься самолечением и терпеть болевые ощущения. Кроме того, ранняя стадия онкологии может быть связана с болью в спине и частым мочеиспусканием.
Эксперты отметили, что люди могут избежать патологических процессов в организме, если выберут для себя подходящую диету. Также им придется бросить курить и заняться физической нагрузкой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00