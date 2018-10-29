АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Инсайдеры рассекретили изображения нового революционного российского вертолёта от ОАО "Камов"

В Сети появились первые изображения нового революционного российского вертолёта от ОАО "Камов". Инсайдеры рассекретили дизайн боевой машины, а также рассказали о выдающихся тактико-технических характеристиках.
Инсайдеры рассекретили изображения нового революционного российского вертолёта от ОАО "Камов"

В настоящий момент нет точной информации об источнике утечки секретных данных. Изображения нового революционного российского вертолёта появились на одном из зарубежных порталов. Судя по имеющейся информации, винтокрылый аппарат создают в конструкторском бюро ОАО "Камов". Он представляет собой машину нового поколения, отдалённо напоминающую ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", флагман российской армии, превосходящий многие импортные аналоги. Тем не менее, инженеры уже разрабатывают для него замену, которая окажется как минимум в два раза быстрее, развивая скорость до 700 км/ч. Точно неизвестно, за счёт чего этого удастся добиться. Вероятно, мотористы предложат новые силовые установки, сохранив соосную схему расположения винтов, а по первым эскизам видно, что вертолёт станет более обтекаемым, так как у него будет убираться шасси, а орудия накроют кожухами. Кроме того, новинка получит небольшие крылья. Она сможет выполнять ударные функции и использоваться как десантный транспорт.

В ОАО "Камов" ранее не анонсировали разработку подобной винтокрылой машины, ведя работу над моделью Ка-90, уже показанной на авиашоу. В КБ Миля также не занимались подобным проектом, испытывая менее амбициозный вертолёт на базе Ми-28 "Крокодил", но их машина рассчитывалась на преодоление скоростного порога в 400 км/ч.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Частые расстройства желудка могут быть
Инсайдеры рассекретили изображения нового
В интернете появился новый тизер смартфона Lenovo
Дмитрий Медведев опубликовал снимок с первым
Генетик из США считает человека продуктом
Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
«Межклеточная пыль» поможет улучшить
Идея создания песни “Давай найдем друг друга”
Пользователи Сети вспомнили о давней обиде,
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день
Компания Toyota может возродить модель MR2
Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7
Дима Билан показал подписчикам внушительную
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Просмотреть все новости