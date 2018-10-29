Инсайдеры рассекретили изображения нового революционного российского вертолёта от ОАО "Камов"





В настоящий момент нет точной информации об источнике утечки секретных данных. Изображения нового революционного российского вертолёта появились на одном из зарубежных порталов. Судя по имеющейся информации, винтокрылый аппарат создают в конструкторском бюро ОАО "Камов". Он представляет собой машину нового поколения, отдалённо напоминающую ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", флагман российской армии, превосходящий многие импортные аналоги. Тем не менее, инженеры уже разрабатывают для него замену, которая окажется как минимум в два раза быстрее, развивая скорость до 700 км/ч. Точно неизвестно, за счёт чего этого удастся добиться. Вероятно, мотористы предложат новые силовые установки, сохранив соосную схему расположения винтов, а по первым эскизам видно, что вертолёт станет более обтекаемым, так как у него будет убираться шасси, а орудия накроют кожухами. Кроме того, новинка получит небольшие крылья. Она сможет выполнять ударные функции и использоваться как десантный транспорт.В ОАО "Камов" ранее не анонсировали разработку подобной винтокрылой машины, ведя работу над моделью Ка-90, уже показанной на авиашоу. В КБ Миля также не занимались подобным проектом, испытывая менее амбициозный вертолёт на базе Ми-28 "Крокодил", но их машина рассчитывалась на преодоление скоростного порога в 400 км/ч.