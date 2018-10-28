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Дмитрий Медведев опубликовал снимок с первым снегом

Дмитрий Медведев разместил на личной странице в Intagram несколько новых фото. Он отметил, что в этом году уже выпал первый снег.
Дмитрий Медведев опубликовал снимок с первым снегом

Премьер-министр России сделал подборку кадров, на которых запечатлены образцы природы в преддверии наступления зимы.

«Вот и первый снег», - отметил в комментарии к публикации Медведев.

На первом снимке можно увидеть дерево, покрытое первым снегом. На 2-х оставшихся кадрах запечатлены опавшие листья клена ярких расцветок и водоем без волн. Подписчики предположили, что у главы правительства России наступило достаточно романтичное настроение.

Подписчики Дмитрия Медведева сообщили, что ему очень хорошо удалось выразить осеннюю природу в своих фото. Пользователи попросили премьер-министра чаще брать в руки фотоаппарат, чтобы он мог радовать их новыми яркими кадрами. Помимо этого, Дмитрию Медведеву напомнили о скором наступлении лыжного сезона, в связи с чем попросили сделать несколько фото зимнего леса.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:00

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