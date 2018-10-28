АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Идея создания песни “Давай найдем друг друга” возникла у Эмина Агаларова после посещения детского дома

Певец решил рассказать подписчикам в Instagram историю создания своей песни, а также опубликовал фрагмент со съемок клипа. Эмин Агаларов признался, что идея композиции “Давай найдем друг друга” возникла у него после посещения детского дома в Казахстане.
Идея создания песни “Давай найдем друг друга” возникла у Эмина Агаларова после посещения детского дома

Тогда исполнитель был рад, что в этом месте есть институт наставничества, где любой человек может помочь воспитанникам после выхода из учреждения. Такая идея настолько воодушевила Эмина Агаларова, что он сразу связался с Максимом Фадеевым, сообщив, что имеет идею для новой песни.

Композитор написал музыку, а Ольга Серябкина сочинила стихи. Артист попросил пользователей сетей внимательно относиться ко всем детям, после чего сообщил, что будет дальше делиться с ними подробностями своей работы над новыми песнями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генетик из США считает человека продуктом
Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
«Межклеточная пыль» поможет улучшить
Идея создания песни “Давай найдем друг друга”
Пользователи Сети вспомнили о давней обиде,
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день
Компания Toyota может возродить модель MR2
Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7
Дима Билан показал подписчикам внушительную
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Просмотреть все новости