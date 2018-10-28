Идея создания песни “Давай найдем друг друга” возникла у Эмина Агаларова после посещения детского дома

Тогда исполнитель был рад, что в этом месте есть институт наставничества, где любой человек может помочь воспитанникам после выхода из учреждения. Такая идея настолько воодушевила Эмина Агаларова, что он сразу связался с Максимом Фадеевым, сообщив, что имеет идею для новой песни.Композитор написал музыку, а Ольга Серябкина сочинила стихи. Артист попросил пользователей сетей внимательно относиться ко всем детям, после чего сообщил, что будет дальше делиться с ними подробностями своей работы над новыми песнями.