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Пользователи Сети вспомнили о давней обиде, нанесённой Людмиле Поргиной со стороны Юлии Меньшовой

Пользователи Сети вспомнили о давней обиде, нанесённой Людмиле Поргиной со стороны Юлии Меньшовой. Телеведущая обвинила жену недавно скончавшегося Николая Караченцова в пиаре на состоянии здоровья супруга.
Пользователи Сети вспомнили о давней обиде, нанесённой Людмиле Поргиной со стороны Юлии Меньшовой

Напомнить о прошлом Юлии Меньшовой фолловеры решили после того, как узнали, что ей предстоит стать ведущей телевизионной передачи, посвящённой памяти скончавшегося Николая Караченцова. Однако несколько лет назад она позволила себе нелестно отозваться о его жене Людмиле Поргиной и с тех пор между ними тлеет конфликт. Супруга артиста, ограниченного физически в связи с травмой, не стала поднимать скандал, но после упоминала этот случай и надеялась, что дочь режиссёра сказала обидные слова, прочитав их из текста сценария, написанного авторами для поднятия рейтинга, а сама она имеет иное мнение.

Интернет-пользователи посоветовали телеведущей прежде, чем браться за эфир, пообщаться со вдовой. По их мнению, было бы кощунством делать биографию о человеке, с близкими которого конфликтуешь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:15

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