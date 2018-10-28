Пользователи Сети вспомнили о давней обиде, нанесённой Людмиле Поргиной со стороны Юлии Меньшовой





Напомнить о прошлом Юлии Меньшовой фолловеры решили после того, как узнали, что ей предстоит стать ведущей телевизионной передачи, посвящённой памяти скончавшегося Николая Караченцова. Однако несколько лет назад она позволила себе нелестно отозваться о его жене Людмиле Поргиной и с тех пор между ними тлеет конфликт. Супруга артиста, ограниченного физически в связи с травмой, не стала поднимать скандал, но после упоминала этот случай и надеялась, что дочь режиссёра сказала обидные слова, прочитав их из текста сценария, написанного авторами для поднятия рейтинга, а сама она имеет иное мнение.Интернет-пользователи посоветовали телеведущей прежде, чем браться за эфир, пообщаться со вдовой. По их мнению, было бы кощунством делать биографию о человеке, с близкими которого конфликтуешь.