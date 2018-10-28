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«Межклеточная пыль» поможет улучшить регенеративную медицину

«Межклеточная пыль» поможет улучшить регенеративную медицину. Ученые обнаружили совершенно новый и достаточно перспективный инструмент для обеспечения восстановления тканей, который по ряду критериев превосходит регенерацию с использованием стволовых клеток.
«Межклеточная пыль» поможет улучшить регенеративную медицину

При экспериментах на животных он уже смог показать высокую степень успеха. Клетки разных тканей и органов генерируют внеклеточные везикулы. Речь идет о крошечных пузырьках, которые расположены за границами клетки, но могут передавать разного рода информацию. Теперь ученые впервые применили везикулы стволовых клеток для обеспечения лечения пищеварительной фистулы у животных.

Эксперимент со свиньями показал, что локальные инъекции геля с везикулами привели к полному заживлению фистулы после завершения операции. Теперь команда ученых намеревается протестировать подход с использованием препарата в виде «клеточной пыли» на перинеальной фистуле, характерной для болезни Крона. Новым шагом обязано стать подтверждение эффективности и безопасности метода при проведении клинических исследований.

Локальная терапия с использование внеклеточных везикул способна открыть новые пути для регенеративной медицины, считают ученые. Подход отличается от аналогов простотой и возможностью местного применения. При этом терапевтический потенциал везикул-пузырьков открывает надежду на восстановление разного рода поврежденных тканей: сердца, печени, почек.

Вдобавок, везикулы не разделяются, что в значительной степени ограничивает риск рака и прочих нарушений в работе организма. Ученые на протяжении достаточно долгого времени пытаются выявить метод самовосстановления человеческого организма. Возможность к регенерации у людей достаточно ограничена, но теперь за счет бесполезной ДНК ученые обнаружили потенциальную возможность убрать эти пределы.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:45

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