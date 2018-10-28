АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на колье и уставший вид спортсменки в Instagram

Спортсменка опубликовала в Instagram фото, рассказав подписчикам о проекте “Танцы на ТНТ”. Вот только они сразу обратили внимание на колье, которое надела Ляйсан Утяшева, а также были озадачены ее уставшим видом.
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на колье и уставший вид спортсменки в Instagram

Знаменитость отметила, что после кастингов наступило время отбора, так что его нельзя назвать радостным для участников из-за жесткой конкуренции. Многие фанаты даже не обратили внимания на слова звезды, став интересоваться, кто мог подарить ей такое красивое украшение.

Пользователи сетей переживают, что Ляйсан Утяшева выглядит уставшей и осунувшейся. Они считают, что ей нужно отдохнуть от работы, так как большая нагрузка негативно отражается на внешнем виде кумира.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генетик из США считает человека продуктом
Участники телепроекта «Дом-2» открыто говорят о
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
«Межклеточная пыль» поможет улучшить
Идея создания песни “Давай найдем друг друга”
Пользователи Сети вспомнили о давней обиде,
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день
Компания Toyota может возродить модель MR2
Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7
Дима Билан показал подписчикам внушительную
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Просмотреть все новости