Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на колье и уставший вид спортсменки в Instagram
Спортсменка опубликовала в Instagram фото, рассказав подписчикам о проекте “Танцы на ТНТ”. Вот только они сразу обратили внимание на колье, которое надела Ляйсан Утяшева, а также были озадачены ее уставшим видом.
Знаменитость отметила, что после кастингов наступило время отбора, так что его нельзя назвать радостным для участников из-за жесткой конкуренции. Многие фанаты даже не обратили внимания на слова звезды, став интересоваться, кто мог подарить ей такое красивое украшение.
Пользователи сетей переживают, что Ляйсан Утяшева выглядит уставшей и осунувшейся. Они считают, что ей нужно отдохнуть от работы, так как большая нагрузка негативно отражается на внешнем виде кумира.
Знаменитость отметила, что после кастингов наступило время отбора, так что его нельзя назвать радостным для участников из-за жесткой конкуренции. Многие фанаты даже не обратили внимания на слова звезды, став интересоваться, кто мог подарить ей такое красивое украшение.
Пользователи сетей переживают, что Ляйсан Утяшева выглядит уставшей и осунувшейся. Они считают, что ей нужно отдохнуть от работы, так как большая нагрузка негативно отражается на внешнем виде кумира.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00