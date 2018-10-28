Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на колье и уставший вид спортсменки в Instagram





Знаменитость отметила, что после кастингов наступило время отбора, так что его нельзя назвать радостным для участников из-за жесткой конкуренции. Многие фанаты даже не обратили внимания на слова звезды, став интересоваться, кто мог подарить ей такое красивое украшение.Пользователи сетей переживают, что Ляйсан Утяшева выглядит уставшей и осунувшейся. Они считают, что ей нужно отдохнуть от работы, так как большая нагрузка негативно отражается на внешнем виде кумира.