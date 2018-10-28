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Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день рождения дочки Мии

Рита Дакота поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями, сделанными на первый день рождения дочки Мии. Певица с размахом отметила важное событие и заслужила похвалу от фанатов.
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день рождения дочки Мии

На днях Рита Дакота отметила первый день рождения дочки Мии. Сначала она устроила небольшой вечер, на который были приглашены лишь самые родные и близкие, а уже накануне состоялось торжественное мероприятие, гостями которого стали многие друзья исполнительницы. Звёздная мама устроила для своей наследницы незабываемое шоу, спланировав его так, чтобы на нём было весело и взрослым, и детям. Среди развлечений были огромные мыльные пузыри, живые попугаи, костюмированные сцены и прочее. Приглашённые оказались в восторге от праздничной атмосферы и звезда решила поделиться её со всеми своими поклонниками, опубликовав большое количество снимков в Instagram.

Подписчики поблагодарили кумира за предоставленную возможность окунуться в её личный праздник. Многие поздравили маму и девочку и порадовались, как быстро они смогли пережить предательство отца ребёнка. За короткое время пост заработал более 90 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:30

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