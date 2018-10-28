Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день рождения дочки Мии
Рита Дакота поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями, сделанными на первый день рождения дочки Мии. Певица с размахом отметила важное событие и заслужила похвалу от фанатов.
На днях Рита Дакота отметила первый день рождения дочки Мии. Сначала она устроила небольшой вечер, на который были приглашены лишь самые родные и близкие, а уже накануне состоялось торжественное мероприятие, гостями которого стали многие друзья исполнительницы. Звёздная мама устроила для своей наследницы незабываемое шоу, спланировав его так, чтобы на нём было весело и взрослым, и детям. Среди развлечений были огромные мыльные пузыри, живые попугаи, костюмированные сцены и прочее. Приглашённые оказались в восторге от праздничной атмосферы и звезда решила поделиться её со всеми своими поклонниками, опубликовав большое количество снимков в Instagram.
Подписчики поблагодарили кумира за предоставленную возможность окунуться в её личный праздник. Многие поздравили маму и девочку и порадовались, как быстро они смогли пережить предательство отца ребёнка. За короткое время пост заработал более 90 тысяч отметок "Мне нравится".
На днях Рита Дакота отметила первый день рождения дочки Мии. Сначала она устроила небольшой вечер, на который были приглашены лишь самые родные и близкие, а уже накануне состоялось торжественное мероприятие, гостями которого стали многие друзья исполнительницы. Звёздная мама устроила для своей наследницы незабываемое шоу, спланировав его так, чтобы на нём было весело и взрослым, и детям. Среди развлечений были огромные мыльные пузыри, живые попугаи, костюмированные сцены и прочее. Приглашённые оказались в восторге от праздничной атмосферы и звезда решила поделиться её со всеми своими поклонниками, опубликовав большое количество снимков в Instagram.
Подписчики поблагодарили кумира за предоставленную возможность окунуться в её личный праздник. Многие поздравили маму и девочку и порадовались, как быстро они смогли пережить предательство отца ребёнка. За короткое время пост заработал более 90 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:30