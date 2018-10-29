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В интернете появился новый тизер смартфона Lenovo Z5

В интернете растиражировали новый тизер Lenovo Z5. Официальный дебют смартфона китайской марки должен состояться 1 ноября.
В интернете появился новый тизер смартфона Lenovo Z5

Тизер показывает, что у Lenovo Z5 Pro появится набор микросхем для защиты шифром доступа к аппаратному обеспечению. Новая функция должна сделать устройство более привлекательным для бизнесменов и работников отраслей, для которых требуется личное устройство с высокой степенью безопасности. На изображении новинки выделен процессор с написанным на нём словом «Turbo».
В интернете появился новый тизер смартфона Lenovo Z5

Эксперты предполагают, что это может указывать на присутствие у смартфона функции улучшения производительности ПО, аналогичному технологии OPPO Hyper Boost. Как указывается в инсайдерских данных, Lenovo Z5 Pro получит дисплей диагональю 6,5 дюймов с разрешающей способностью 2,28x1,44 тысячи точек, процессор Snapdragon 845, ОЗУ объемом 6 либо 8 ГБ в зависимости от модификации. Объем постоянной памяти может составлять 64, 128 и 256 ГБ в разных версиях. Вдобавок, указывается, что смартфон получит аккумулятор с емкостью в 4 тысячи мАч.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00

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