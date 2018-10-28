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Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе поколений

Стали известны наиболее скоростные авто в разрезе разных поколений. В период 1900-1929 гг. соответствующий титул носили сразу 3 модели: Mercedes-Simplex 60HP, Duesenberg Model J и Austro-Daimler Prince Henry.
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе поколений

Они развивали скорость в 117, 132 и 137 км/ч соответственно. За отрезок времени 1930-1959 гг. самым быстрым авто оказалась модель Mercedes-Benz 300SL, способна разгоняться до 245 км/ч. В период 1960-1980 гг. было достаточно много неординарных авто, однако среди всей массы удалось выделиться Berlinetta Boxer и F40, которые преодолели по максимальной скорости отметку в 300 км/ч.

В современной части автомобильной истории самым быстрым остаётся Koenigsegg Agera RS. Этот шведский суперкар в 2017 году во время тестирования смог разогнаться до 447 км/ч. При этом в скором времени ожидается появление Venom F5 от инженеров Hennessey. Производитель заявляет, что модель будет набирать скорость в 480 км/ч.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:45

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