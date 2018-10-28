Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе поколений





Они развивали скорость в 117, 132 и 137 км/ч соответственно. За отрезок времени 1930-1959 гг. самым быстрым авто оказалась модель Mercedes-Benz 300SL, способна разгоняться до 245 км/ч. В период 1960-1980 гг. было достаточно много неординарных авто, однако среди всей массы удалось выделиться Berlinetta Boxer и F40, которые преодолели по максимальной скорости отметку в 300 км/ч.В современной части автомобильной истории самым быстрым остаётся Koenigsegg Agera RS. Этот шведский суперкар в 2017 году во время тестирования смог разогнаться до 447 км/ч. При этом в скором времени ожидается появление Venom F5 от инженеров Hennessey. Производитель заявляет, что модель будет набирать скорость в 480 км/ч.