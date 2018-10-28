АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Дима Билан показал подписчикам внушительную коллекцию пластинок

Дима Билан показал своим подписчикам в социальной сети Instagram собственную внушительную коллекцию виниловых пластинок. Публикация артиста привела в восторг меломанов, а отдельных "окунула" в ностальгические чувства.
Дима Билан показал подписчикам внушительную коллекцию пластинок

Дима Билан поделился с фанатами новой фотографией, сделанной дома. На ней артист запечатлен сидящим на полу среди кип виниловых пластинок. Как пояснил сам музыкант, пришло время заняться коллекцией и перебрать имеющиеся записи, а заодно послушать некоторые композиции и наполниться атмосферой старых альбомов с неповторимым звуком. Как выяснилось, знаменитости есть чем похвастаться, и в его доме хранится большое количество дисков из винила, на которых записаны как группы, так и сольные исполнители из совершенно разных стран.

Подписчики музыканта удивились его коллекции. Для многих стало приятной неожиданностью, что их кумир имеет хобби и занимается личными экспонатами, как простой человек. За короткое время публикация набрала немалое количество одобрительных лайков, а также пожеланий иметь наиболее редкие и желанные экземпляры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день
Компания Toyota может возродить модель MR2
Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7
Дима Билан показал подписчикам внушительную
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в
Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Просмотреть все новости