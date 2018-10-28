Дима Билан показал подписчикам внушительную коллекцию пластинок

Дима Билан поделился с фанатами новой фотографией, сделанной дома. На ней артист запечатлен сидящим на полу среди кип виниловых пластинок. Как пояснил сам музыкант, пришло время заняться коллекцией и перебрать имеющиеся записи, а заодно послушать некоторые композиции и наполниться атмосферой старых альбомов с неповторимым звуком. Как выяснилось, знаменитости есть чем похвастаться, и в его доме хранится большое количество дисков из винила, на которых записаны как группы, так и сольные исполнители из совершенно разных стран.Подписчики музыканта удивились его коллекции. Для многих стало приятной неожиданностью, что их кумир имеет хобби и занимается личными экспонатами, как простой человек. За короткое время публикация набрала немалое количество одобрительных лайков, а также пожеланий иметь наиболее редкие и желанные экземпляры.