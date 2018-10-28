Компания Toyota может возродить модель MR2





Этот спорткар получит набор аккумуляторов и электрические двигатели. Насколько данная информация достоверна-пока неизвестно. Официальные данные от компании-производителя пока не поступали.Японская марка, как и многие иные мировые бренды, ведет разработку электрического транспорта. Модель Toyota MR2 хорошо подходит на роль экологически чистого авто со спортивным характером.