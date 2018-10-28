Компания Toyota может возродить модель MR2
Компания Toyota может восстановить выпуск модели MR2. В интернете распространяется информация о том, что управление компании может наладить выпуск модели после завершения сборки в 2007 году.
Этот спорткар получит набор аккумуляторов и электрические двигатели. Насколько данная информация достоверна-пока неизвестно. Официальные данные от компании-производителя пока не поступали.
Японская марка, как и многие иные мировые бренды, ведет разработку электрического транспорта. Модель Toyota MR2 хорошо подходит на роль экологически чистого авто со спортивным характером.
Этот спорткар получит набор аккумуляторов и электрические двигатели. Насколько данная информация достоверна-пока неизвестно. Официальные данные от компании-производителя пока не поступали.
Японская марка, как и многие иные мировые бренды, ведет разработку электрического транспорта. Модель Toyota MR2 хорошо подходит на роль экологически чистого авто со спортивным характером.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:15