АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Компания Toyota может возродить модель MR2

Компания Toyota может восстановить выпуск модели MR2. В интернете распространяется информация о том, что управление компании может наладить выпуск модели после завершения сборки в 2007 году.
Компания Toyota может возродить модель MR2

Этот спорткар получит набор аккумуляторов и электрические двигатели. Насколько данная информация достоверна-пока неизвестно. Официальные данные от компании-производителя пока не поступали.

Японская марка, как и многие иные мировые бренды, ведет разработку электрического транспорта. Модель Toyota MR2 хорошо подходит на роль экологически чистого авто со спортивным характером.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики Ляйсан Утяшевой обратили внимание на
Стали известны самые быстрые автомобили в разрезе
Рита Дакота с размахом отпраздновала первый день
Компания Toyota может возродить модель MR2
Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7
Дима Билан показал подписчикам внушительную
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в
Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Просмотреть все новости