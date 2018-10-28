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Ольга Бузова показала в Instagram послание от настоящего фаната

Популярная певица и ведущая проекта «Дом-2» получила пугающий презент от странного фаната.

Благодаря дикой популярности, которая появилась у Ольги Бузовой после начала эстрадной карьеры, ей пришлось задуматься о своей безопасности. Теперь Ольгу постоянно окружают люди, профессионально занимающиеся защитой певицы.

Ольга Бузова показала в Instagram послание от настоящего фаната

Имея более 14 миллионов фолловеров в Instagram, вполне возможно ожидать, что некоторые могут относиться слишком фанатично к своему кумиру. Буквально на днях у Ольги появился очередной повод для увеличения количества сотрудников своей охраны.

На своей странице в Instagram Бузова запостила снимок открытки, на которой присутствовал любительский портрет певицы, а вот внутри все было исписано повторяющимися словами «ОЛЬГАБУЗОВА». Подобная открытка может заставить специалистов задуматься о психическом состоянии ее автора.

Ольга Бузова показала в Instagram послание от настоящего фаната

Возможно, что этот подарок не от простого фаната, а от обезумевшего поклонника, который помешан на персоне Ольги. Очень часто подобные одержимые фанаты мечтают о своих кумирах, желая хотя бы прикосновения к своему идолу. Но дальнейшее развитие может привести к большему помешательству, превратив человека в одержимого маньяка.

По этим причинам жизнь Ольги Бузовой может подвергнуться опасности.

Ольга Бузова показала в Instagram послание от настоящего фаната

Скорее всего, Ольге не стоило столь легкомысленно относиться к этой открытке и выставлять ее в своем аккаунте, сопровождая милым смайликом в виде сердца. Чересчур назойливый фанат может отреагировать на это, как на одобрение и захочет большего, а возможно, что и предпримет еще какие-либо действия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:32

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