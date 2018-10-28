Эксперты назвали три лучших девайса по цене до 7 тысяч рублей





Наиболее дорогим девайсом в данном ТОП-3 оказалась игровая механическая клавиатура Patriot Viper V765. Она имеет удачный дизайн и полный набор всех необходимых клавиш, как для печати, так и предназначенных для управления мультимедиа. Привлекает устройство покупателей не только набором функционала, но и своим качеством. Помимо обязательной подсветки для клавиатуры этого типа, она имеет класс защиты от влаги IP56. Длина USB кабеля достигает 1,8 метра, а цена составляет 6,5 тысяч рублей. На второй строчке расположилась компьютерная мышь со сканером отпечатка пальца HP USB Fingerprint Mouse. Благодаря этому датчику, владелец ПК сможет разблокировать компьютер, защитив его от посторонних. Настольный манипулятор пока ещё не появился в продаже, но его цена не должна превысить 3 тысячи рублей.На третьем месте расположился самый доступный в финансовом плане гаджет. Его цена составляет всего 460 рублей. Речь идёт о колонке Xiaomi XiaoAi Bluetooth speaker. Она имеет функцию машинного обучения, но также пока не продаётся. Производитель обещает вывести её на рынок 19 ноября текущего года.