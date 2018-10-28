В Китае создан робот из жидкого металла





Железный человек сложен из трех составляющих: аккумуляторной батареи, колесика из пластика и частиц расплавленного металла (последний - из галлия). Внешне сходство с прототипом отсутствует, однако умная машина способна, подобно герою бестселлера, "протекать" под препятствия или скользить сквозь щели, что, естественно, недоступно для "живого" оппонента.И это далеко не единственные полезные качества подобного апгрейда. Целью данной разработки является забота о здоровье людей и предотвращение человеческих потерь при выполнении сложных миссий.