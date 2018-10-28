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В Китае создан робот из жидкого металла

В Китае коллектив изобретателей, руководимый Сучжоу Ли Сянпенгом, разработал жидкометаллического киборга. Прототипом робота стал персонаж Т-1000 из "Терминатора-2".
В Китае создан робот из жидкого металла

Железный человек сложен из трех составляющих: аккумуляторной батареи, колесика из пластика и частиц расплавленного металла (последний - из галлия). Внешне сходство с прототипом отсутствует, однако умная машина способна, подобно герою бестселлера, "протекать" под препятствия или скользить сквозь щели, что, естественно, недоступно для "живого" оппонента.

И это далеко не единственные полезные качества подобного апгрейда. Целью данной разработки является забота о здоровье людей и предотвращение человеческих потерь при выполнении сложных миссий.



 
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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:24

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