В Китае создан робот из жидкого металла
В Китае коллектив изобретателей, руководимый Сучжоу Ли Сянпенгом, разработал жидкометаллического киборга. Прототипом робота стал персонаж Т-1000 из "Терминатора-2".
Железный человек сложен из трех составляющих: аккумуляторной батареи, колесика из пластика и частиц расплавленного металла (последний - из галлия). Внешне сходство с прототипом отсутствует, однако умная машина способна, подобно герою бестселлера, "протекать" под препятствия или скользить сквозь щели, что, естественно, недоступно для "живого" оппонента.
И это далеко не единственные полезные качества подобного апгрейда. Целью данной разработки является забота о здоровье людей и предотвращение человеческих потерь при выполнении сложных миссий.
Железный человек сложен из трех составляющих: аккумуляторной батареи, колесика из пластика и частиц расплавленного металла (последний - из галлия). Внешне сходство с прототипом отсутствует, однако умная машина способна, подобно герою бестселлера, "протекать" под препятствия или скользить сквозь щели, что, естественно, недоступно для "живого" оппонента.
И это далеко не единственные полезные качества подобного апгрейда. Целью данной разработки является забота о здоровье людей и предотвращение человеческих потерь при выполнении сложных миссий.
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:24