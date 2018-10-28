Анна Михайловская после развода сама обеспечивает наследника





Знаменитость встретила нового спутника жизни и счастлива, но пока не спешит официально вступать в брак. Пока Анна Михайловская предпочитает заботиться о сыне, а также сильно тоскует, если находится с ним в разлуке из-за работы.Звезда даже поинтересовалась, как подписчики относятся к работающим женщинам, после чего стала вспоминать, как сидела в аэропорту и думала над таким вопросом. Многие фанаты считают, что нужно распределять время между карьерой и воспитанием ребенка, после чего поддержали своего кумира позитивными комментариями.