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Анна Михайловская после развода сама обеспечивает наследника

Актриса после рождения Мирослава развелась с избранником Тимофеем Каратаевым. Сейчас Анна Михайловская сама обеспечивает наследника, поделившись своими переживаниями с поклонниками в Instagram.
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает наследника

Знаменитость встретила нового спутника жизни и счастлива, но пока не спешит официально вступать в брак. Пока Анна Михайловская предпочитает заботиться о сыне, а также сильно тоскует, если находится с ним в разлуке из-за работы.

Звезда даже поинтересовалась, как подписчики относятся к работающим женщинам, после чего стала вспоминать, как сидела в аэропорту и думала над таким вопросом. Многие фанаты считают, что нужно распределять время между карьерой и воспитанием ребенка, после чего поддержали своего кумира позитивными комментариями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00

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