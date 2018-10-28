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Эксперты предупредили об опасности приложений SD-карта и двойная камера в Google Plus

Нередко пользователи мобильных устройств устанавливают из сервиса Google Plus различные сомнительные приложения. Специалисты предупредили об их опасности, а самыми распространёнными из них стали SD-карта и двойная камера.
Эксперты предупредили об опасности приложений SD-карта и двойная камера в Google Plus

Сотрудники компаний, специализирующихся в области борьбы со вредоносными программами, затрачивают немало времени и сил для борьбы с опасным контентом, тем не менее, немало людей продолжают качать из Сети вредный софт, не обращая внимания на имеющиеся угрозы. Многие устанавливают на свои мобильные устройства приложения из Google Plus, надеясь улучшить свои девайсы, но в итоге сталкиваются с проблемами. Самыми популярными среди выкачиваемых являются SD-карта, которая якобы расширяет объём физического диска, двойная камера, улучшающая качество снимков, а также функция ускорения зарядки аккумулятора.

Эксперты предупреждают, ни одна из функций не выполняет приписываемых ей задач, а напротив, ухудшает работоспособность гаджета. В лучшем случае, его владелец столкнётся с замедлением работы аппарата, а в худшем с майнинговой программой или шпионским приложением, способным украсть финансовые средства.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:10

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