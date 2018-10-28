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Учёные: Ежевика является хорошим средством от вздутия живота

Научные работники провели исследования и установили, ежевика является хорошим средством от вздутия живота. По их словам, ягода обладает рядом полезных свойств, благотворно влияющих на организм.
Учёные: Ежевика является хорошим средством от вздутия живота

Специалисты информируют, ежевика в свежем виде оказывает позитивный эффект на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), главным компонентом в данном процессе является клетчатка. Также немаловажную роль играют полиолы. Они представляют собой сахарный спирт, состоящий из двух этих основных ингредиентов и образующий определённую разновидность углеводов с особенным химическим составом. Благодаря этим свойствам ягода помогает при вздутии живота.

Немаловажным является и тот факт, что ежевика разрешена для употребления людям, страдающим сахарным диабетом. Процесс всасывания организмом углеводов происходит очень медленно, что исключает резкое повышение уровня сахара у больного этим недугом.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:53

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