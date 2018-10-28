Учёные: Ежевика является хорошим средством от вздутия живота





Специалисты информируют, ежевика в свежем виде оказывает позитивный эффект на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), главным компонентом в данном процессе является клетчатка. Также немаловажную роль играют полиолы. Они представляют собой сахарный спирт, состоящий из двух этих основных ингредиентов и образующий определённую разновидность углеводов с особенным химическим составом. Благодаря этим свойствам ягода помогает при вздутии живота.Немаловажным является и тот факт, что ежевика разрешена для употребления людям, страдающим сахарным диабетом. Процесс всасывания организмом углеводов происходит очень медленно, что исключает резкое повышение уровня сахара у больного этим недугом.