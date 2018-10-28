NASA зафиксировало огромный НЛО после его появления в Солнечной системе
После просмотра новых фото NASA, сделанных устройствами, ведущими наблюдение за Солнечной системой, исследователи сделали новое открытие. Они заметили на них огромный НЛО, который был зафиксирован в разных точках космического пространства рядом с Солнцем.
Эксперты подчеркнули, что внеземной объект материален, а также не является помехами в оборудовании спутника или метеоритом. НЛО имеет внушительные размеры, прилетев к светилу из другой галактики, а также отличается от своих собратьев необычной формой.
Пользователи сетей тоже подержали мнение специалистов после просмотра видео. Пока агентство предпочитает не комментировать ситуацию, да и скептики решили воздержаться от своего мнения по такому поводу.
Эксперты подчеркнули, что внеземной объект материален, а также не является помехами в оборудовании спутника или метеоритом. НЛО имеет внушительные размеры, прилетев к светилу из другой галактики, а также отличается от своих собратьев необычной формой.
Пользователи сетей тоже подержали мнение специалистов после просмотра видео. Пока агентство предпочитает не комментировать ситуацию, да и скептики решили воздержаться от своего мнения по такому поводу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:46