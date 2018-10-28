АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами продемонстрировали в рекламном видео

Компания Nubia опубликовала первый рекламный ролик с новинкой Nubia Х. Смартфон обладает двумя OLED- экранами, которые находятся на передней и задней панелях.

Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами продемонстрировали в рекламном видео


Показанная модель не имеет селфи-камеры. В связи с этим осуществлять снимки можно исключительно при помощи основной камеры. Неизвестно, появится ли дополнительная камера в будущем, однако в ней нет реальной необходимости с учетом того, что у гаджета имеются 2 монитора. Стоит отметить также диагональ экранов, которая составляет: 6, 26 дюймов у основного и 5, 1 у второстепенного. Разрешение соответственно 2280х1080 и 1520х720 пикселей. Что касается производительности, новинка обладает мощным однокристальным процессором Snapdragon 845. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а объем оперативной памяти будет равен 8 Гб.

По некоторым данным, смартфон будет продаваться с новой операционной системой Android 8.1 Oreo. Анонс новинки намечен на 31 октября.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова показала в Instagram послание от
В Китае создан робот из жидкого металла
Эксперты предупредили об опасности приложений
Анна Михайловская после развода сама обеспечивает
В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр
Учёные: Ежевика является хорошим средством от
NASA зафиксировало огромный НЛО после его
Пропавшая без вести звезда «Дома-2» Тамара
Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами
Учёные: Шум в ушах может являться признаком
«Старость в радость»: Сестра Ольги Бузовой Анна
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в
Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Владимира Преснякова с супругой назвали самой
Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована
Анна Седокова призналась, что у нее есть
Эксперты назвали продукты, которые подавляют
Марина Александрова показала фото «беременной»
Алиана Устиненко может стать новой ведущей
Просмотреть все новости