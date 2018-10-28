Новый смартфон Nubia X с двумя OLED-экранами продемонстрировали в рекламном видео





Показанная модель не имеет селфи-камеры. В связи с этим осуществлять снимки можно исключительно при помощи основной камеры. Неизвестно, появится ли дополнительная камера в будущем, однако в ней нет реальной необходимости с учетом того, что у гаджета имеются 2 монитора. Стоит отметить также диагональ экранов, которая составляет: 6, 26 дюймов у основного и 5, 1 у второстепенного. Разрешение соответственно 2280х1080 и 1520х720 пикселей. Что касается производительности, новинка обладает мощным однокристальным процессором Snapdragon 845. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а объем оперативной памяти будет равен 8 Гб.По некоторым данным, смартфон будет продаваться с новой операционной системой Android 8.1 Oreo. Анонс новинки намечен на 31 октября.