Учёные: Шум в ушах может являться признаком гипертонии





Специалисты провели исследования и установили, что около 25% жителей Великобритании страдают от повышенного давления и гипертонии, и находятся в потенциальной группе риска. Данный недуг среди медиков называют "тихим убийцей", так как многие больные не могут его контролировать. В большинстве случаев люди просто не имеют возможности узнать, повышенный ли у них в определённый момент уровень кровяного давления. Они вынуждены ориентироваться по симптомам и это нередко помогает. Главными из них являются: кровотечение из носа, головокружение, помутнение зрения, а также боли в области груди и желудка. Теперь к этому списку причислили и шум в ушах. Если пациент слышит некий гул, ему следует обратить на это внимание.Врачи рекомендуют пациентам не игнорировать признаки высокого давления. Людям следует своевременно на них реагировать и избегать физических нагрузок во время их возникновения. Для борьбы с гипертонией наиболее эффективными окажутся отказ от курения, алкоголя, а также употребления большого количества соли.