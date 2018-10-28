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Анна Семенович рассказала о привлекательных женских чертах, показав себя на видео в Instagram

Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram видео со своего концертного выступления. Таким образом певица рассказала подписчикам о привлекательных женских чертах и продемонстрировала их на собственном примере.
Анна Семенович рассказала о привлекательных женских чертах, показав себя на видео в Instagram

Анна Семенович обратилась к пользователям Instagram и высказала своё мнение по поводу едких комментариев, которые ей пишут некоторые их них. Звезда отметила, нередко её обвиняют в выступлении под фонограмму, хотя она старается давать только "живые" концерты. Есть и те, кто по неизвестной причине распускает слухи, будто бы экс-участница группы "Блестящие" пристрастилась к алкоголю. Кроме того, существует немало критиков, указывающих на её неравномерные пропорции тела, якобы вызывающие у зрителя отвращение. Исполнительница не принимает слова хейтеров близко к сердцу, тем не менее не хочет, чтобы ситуация оставалась неизменной. Артистка заявила, нормальным полноценным мужчинам нравятся женщины её комплекции, а поклонники с удовольствие посещают концерты, что можно увидеть на видео, где зал с радостью танцует и подпевает во время ее выступления.

Подписчики знаменитости поддержали кумира и напомнили, все нелицеприятные комментарии вызваны чувством зависти. Мужчины в свою очередь начали делать звезде комплименты, не скупясь на лестные слова. Они попросили продолжать радовать их творчеством и новыми снимками, а на необъективных критиков не обращать внимания.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:37

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