Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со стрессом





Лосось способен оказывать существенное противодействие стрессу, потому его полезность не стоит недооценивать. Окра, благодаря содержанию витамина В, который стимулирует производство допамина, также справляется с этой задачей достаточно эффективно. Кроме того, в данном списке нашел место и шоколад, однако в качестве антистресса эффективно работает только темный. Киви имеет в своем составе триптофан, который имеет свойство превращаться в серотонин. Последний способен успокаивать нервы, а также стабилизировать настроение. Шпинат восстанавливает уровень магния в организме, что также приводит к эффективному противодействию стрессу.Зеленый чай, а также все цитрусовые оказывают благоприятное влияние на нервную систему человека, а семена подсолнуха имеют в своем составе большое количеств витамина В5. Рекомендуется также включить в рацион грецкие орехи и морковь.