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Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со стрессом

Существует масса способов эффективной борьбы со стрессом помимо медикаментозного лечения. Ученые назвали некоторые продукты питания, регулярное употребление которых окажет благотворное влияние на здоровье нервной системы.

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со стрессом


Лосось способен оказывать существенное противодействие стрессу, потому его полезность не стоит недооценивать. Окра, благодаря содержанию витамина В, который стимулирует производство допамина, также справляется с этой задачей достаточно эффективно. Кроме того, в данном списке нашел место и шоколад, однако в качестве антистресса эффективно работает только темный. Киви имеет в своем составе триптофан, который имеет свойство превращаться в серотонин. Последний способен успокаивать нервы, а также стабилизировать настроение. Шпинат восстанавливает уровень магния в организме, что также приводит к эффективному противодействию стрессу.

Зеленый чай, а также все цитрусовые оказывают благоприятное влияние на нервную систему человека, а семена подсолнуха имеют в своем составе большое количеств витамина В5. Рекомендуется также включить в рацион грецкие орехи и морковь.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:33

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