Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый модный стиль
Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором она предстала в непривычном образе. Поклонникам понравилось перевоплощение любимицы и они похвалили ее за удачный эксперимент.
В настоящее время Полина Гагарина пребывает в Ростове-на-Дону в рамках гастрольного тура. Южный регион России порадовал звезду теплой погодой, и она захотела изменить имидж, одевшись в соответствии с климатом. Певица вышла на прогулку, надев кожаную куртку, кофту с капюшоном, а также широкие спортивные брюки и кроссовки. В таком виде она стала больше похожа не на поп-диву, а на рэпера.
Поклонники высоко оценили наряд Полины Гагариной и оставили на ее странице в соцсети восторженные отзывы. Одни подписчики отметили, что у артистки есть вкус, и ей идет любой стиль. Другие же позвали звезду в северные регионы России, поскольку им интересно, как знаменитость будет смотреться в мехах.
В настоящее время Полина Гагарина пребывает в Ростове-на-Дону в рамках гастрольного тура. Южный регион России порадовал звезду теплой погодой, и она захотела изменить имидж, одевшись в соответствии с климатом. Певица вышла на прогулку, надев кожаную куртку, кофту с капюшоном, а также широкие спортивные брюки и кроссовки. В таком виде она стала больше похожа не на поп-диву, а на рэпера.
Поклонники высоко оценили наряд Полины Гагариной и оставили на ее странице в соцсети восторженные отзывы. Одни подписчики отметили, что у артистки есть вкус, и ей идет любой стиль. Другие же позвали звезду в северные регионы России, поскольку им интересно, как знаменитость будет смотреться в мехах.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:24