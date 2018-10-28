Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый модный стиль

В настоящее время Полина Гагарина пребывает в Ростове-на-Дону в рамках гастрольного тура. Южный регион России порадовал звезду теплой погодой, и она захотела изменить имидж, одевшись в соответствии с климатом. Певица вышла на прогулку, надев кожаную куртку, кофту с капюшоном, а также широкие спортивные брюки и кроссовки. В таком виде она стала больше похожа не на поп-диву, а на рэпера.Поклонники высоко оценили наряд Полины Гагариной и оставили на ее странице в соцсети восторженные отзывы. Одни подписчики отметили, что у артистки есть вкус, и ей идет любой стиль. Другие же позвали звезду в северные регионы России, поскольку им интересно, как знаменитость будет смотреться в мехах.