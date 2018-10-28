АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на «Острове любви»

Наталья Игрунова была доставлена в отделение челюстно-лицевой хирургии с площадки шоу на Сейшельских островах.

Девушку срочно доставили авиатранспортом в Москву с серьезными травмами, полученными в драке.

Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на «Острове любви»

Звезда популярной телестройки «Дом-2» доставлена в столичную клинику с травмами. Точной информации на данный момент нет, но состояние участницы ухудшилось настолько, что пришлось в срочном порядке транспортировать ее с Острова Любви.

В настоящее время Наталья пребывает в палате отделения челюстно-лицевой хирургии.

Есть вероятность, что причиной избиения стала ссора Натальи с ее экс-парнем Павлом Улюмовым. Пара появилась на проекте в первых числах октября, заявив о проблемах в своих отношениях.

Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на «Острове любви»

Игрунова рассказывала о частых конфликтах в паре, а причиной расставания послужили непрекращающиеся измены со стороны Павла. В свою очередь Улюмский заявлял Наталье, что она первая изменила ему со своим бывшим парнем, причем не бесплатно.

Надеждам на восстановление отношений при помощи проекта и закрытого пространства не суждено было сбыться. И даже количество конфликтов увеличилось, благодаря более близкому и частому общению.

Не так давно Наталья Игрунова вспомнила, как Павел предлагал ей руку и сердце, а Игрунова в свою очередь клялась ему в любви на своей странице в Instagram.

Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на «Острове любви»

На данный момент нет достоверных фактов, о том кто мог избить Наталью Игрунову. Причиной могла стать информация о скором приходе на проект бывшей любовницы Улюмского.

Наталья Игрунова могла быть полностью разбита морально после этой новости, так как чувства к Павлу у нее все так же сильны и она надеялась на восстановление отношений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первые фотографии прототипа смартфона Asus
Анна Семенович рассказала о привлекательных
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы со
Поклонникам Полины Гагариной понравился ее новый
Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на
Игорь Николаев трогательно поздравил Розу
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая
Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в
Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Владимира Преснякова с супругой назвали самой
Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована
Анна Седокова призналась, что у нее есть
Эксперты назвали продукты, которые подавляют
Марина Александрова показала фото «беременной»
Алиана Устиненко может стать новой ведущей
Ангела Меркель на русском языке спросила у
Очередное “обнаженное” фото Анастасии Волочковой
Грузинский боксер Шония напал на своего тренера
Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram
Блогер сравнил авто Kia Rio и Hyundai Solaris
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в
Экс-участница шоу «Дом-2» Ивана Дилова после
Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном
Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО
Ученые: Черный чай может защитить от передающихся
В связи с приближением Хэллоуина эксперты
Просмотреть все новости