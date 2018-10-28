Звезду проекта «Дом-2» Наталью Игрунову избили на «Острове любви»

Наталья Игрунова была доставлена в отделение челюстно-лицевой хирургии с площадки шоу на Сейшельских островах.Девушку срочно доставили авиатранспортом в Москву с серьезными травмами, полученными в драке.Звезда популярной телестройки «Дом-2» доставлена в столичную клинику с травмами. Точной информации на данный момент нет, но состояние участницы ухудшилось настолько, что пришлось в срочном порядке транспортировать ее с Острова Любви.В настоящее время Наталья пребывает в палате отделения челюстно-лицевой хирургии.Есть вероятность, что причиной избиения стала ссора Натальи с ее экс-парнем Павлом Улюмовым. Пара появилась на проекте в первых числах октября, заявив о проблемах в своих отношениях.Игрунова рассказывала о частых конфликтах в паре, а причиной расставания послужили непрекращающиеся измены со стороны Павла. В свою очередь Улюмский заявлял Наталье, что она первая изменила ему со своим бывшим парнем, причем не бесплатно.Надеждам на восстановление отношений при помощи проекта и закрытого пространства не суждено было сбыться. И даже количество конфликтов увеличилось, благодаря более близкому и частому общению.Не так давно Наталья Игрунова вспомнила, как Павел предлагал ей руку и сердце, а Игрунова в свою очередь клялась ему в любви на своей странице в Instagram.На данный момент нет достоверных фактов, о том кто мог избить Наталью Игрунову. Причиной могла стать информация о скором приходе на проект бывшей любовницы Улюмского.Наталья Игрунова могла быть полностью разбита морально после этой новости, так как чувства к Павлу у нее все так же сильны и она надеялась на восстановление отношений.