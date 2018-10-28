Игорь Николаев трогательно поздравил Розу Рымбаеву с днем рождения в Instagram
Поклонники певца были удивлены, узнав, что он до сих пор помнит звезд СССР. Игорь Николаев трогательно поздравил Розу Рымбаеву с днем рождения в Instagram, опубликовав совместное фото.
Знаменитость отметил, что еще с детства любил слушать композиции молодой певицы, имеющей сильный голос. Особенно ему запомнилась песня Паулса о любви, а этот сюжет был сделан в Казахстане. Игорь Николаев позирует рядом с Розой Рымбаевой, которой исполнился 61 год.
Подписчики были благодарны артисту, напомнившим им о талантливой звезде. Многие пользователи сетей присоединились к поздравлению, желая ей счастья и творческих успехов.
Знаменитость отметил, что еще с детства любил слушать композиции молодой певицы, имеющей сильный голос. Особенно ему запомнилась песня Паулса о любви, а этот сюжет был сделан в Казахстане. Игорь Николаев позирует рядом с Розой Рымбаевой, которой исполнился 61 год.
Подписчики были благодарны артисту, напомнившим им о талантливой звезде. Многие пользователи сетей присоединились к поздравлению, желая ей счастья и творческих успехов.