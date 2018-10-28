Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая Караченцова в понедельник 29 октября
Николая Караченцова будет отпевать в понедельник 29 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ритуальное мероприятие пройдет в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Такие данные предоставил священник Александр Волков, пресс-секретарь святейшего патриарха.
Легендарный артист Николай Караченцов ушел из жизни 26.10.2018 в Москве вследствие продолжительной онкологической болезни. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Почитатели талантливого артиста смогут проститься с ним в помещении в театра "Ленком" 29.10.2018 с 10.00 до 13.00, а с 12.00 до 13.00 будет проведена гражданская панихида.
Похоронят Николая Караченцова на одной из центральных аллей Троекуровского кладбища.
Народный любимец вел борьбу за жизнь после серьезного ДТП на протяжении длительного времени, а в последний год к существующим проблемам со здоровьем добавился еще и рак легкого. Однако болезнь победила, и страна потеряла одного из своих талантливейших представителей творческой интеллигенции.
Легендарный артист Николай Караченцов ушел из жизни 26.10.2018 в Москве вследствие продолжительной онкологической болезни. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Почитатели талантливого артиста смогут проститься с ним в помещении в театра "Ленком" 29.10.2018 с 10.00 до 13.00, а с 12.00 до 13.00 будет проведена гражданская панихида.
Похоронят Николая Караченцова на одной из центральных аллей Троекуровского кладбища.
Народный любимец вел борьбу за жизнь после серьезного ДТП на протяжении длительного времени, а в последний год к существующим проблемам со здоровьем добавился еще и рак легкого. Однако болезнь победила, и страна потеряла одного из своих талантливейших представителей творческой интеллигенции.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:46