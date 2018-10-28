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Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в прокате

Украинский фильм “Позывной Бандерас”, повествующий о войне на Донбассе, провалился в прокате, собрав в течение нескольких первых дней 753 тысячи гривен. Данная сумма невероятно мала с учетом бюджета фильма в 40 миллионов, причем 20 из них было выделено Министерством культуры.

Украинский фильм “Позывной Бандерас” провалился в прокате


Сценарист фильма Сергей Дзюба утверждает, что в плохих сборах картины стоит винить прокатчиков. Также, исходя из его слов, фильму “Позывной Бандерас” должны дать шанс и продлить возможность его просмотра в кинотеатре еще на неделю. В случае отказа, Дзюба намерен воспринять это как саботаж украинского кинематографа про патриотов. Кроме того, сценарист утверждает, что сборы у фильма вовсе не так плохи, как кажется, по причине того, что его никак не рекламировали. Также он рекомендует всем желающим посетить картину пока не поздно ввиду того, что ее, вероятно, скоро изымут из проката.

Сергей Дзюба убежден, что если на выборах победят так называемые “рашисты”, другой возможности посмотреть фильм может и не быть. Отметим, что картина повествует о молодом человеке родом из Украины, Саенко Антоне, который отправился воевать против Донбасса.



 
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Культура
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:38

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