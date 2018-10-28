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Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на фоне граффити от Бэнкси

Певец решил рассказать поклонникам о своих гастролях в Саратове и порадовал их новым фото в Instagram. Александр Малинин позировал перед камерой на фоне граффити от Бэнкси, отметив, что оно было нанесено на стену отеля.
Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на фоне граффити от Бэнкси

Исполнитель лаконично написал, что живет в таком замечательном месте, а также с удовольствием стоял рядом с рисунком, на котором полицейский с пуделем держит в руках фонарик. Подписчики позитивно отреагировали на сюжет Александра Малинина, пожелав ему творческих успехов.

Скептики стали сомневаться, что в этом городе может быть Бэнкси, а пользователи сетей порадовались за своего кумира, с нетерпением ожидая его приезда в другие уголки страны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:27

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