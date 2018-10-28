Александр Малинин опубликовал в Instagram фото на фоне граффити от Бэнкси
Певец решил рассказать поклонникам о своих гастролях в Саратове и порадовал их новым фото в Instagram. Александр Малинин позировал перед камерой на фоне граффити от Бэнкси, отметив, что оно было нанесено на стену отеля.
Исполнитель лаконично написал, что живет в таком замечательном месте, а также с удовольствием стоял рядом с рисунком, на котором полицейский с пуделем держит в руках фонарик. Подписчики позитивно отреагировали на сюжет Александра Малинина, пожелав ему творческих успехов.
Скептики стали сомневаться, что в этом городе может быть Бэнкси, а пользователи сетей порадовались за своего кумира, с нетерпением ожидая его приезда в другие уголки страны.
Исполнитель лаконично написал, что живет в таком замечательном месте, а также с удовольствием стоял рядом с рисунком, на котором полицейский с пуделем держит в руках фонарик. Подписчики позитивно отреагировали на сюжет Александра Малинина, пожелав ему творческих успехов.
Скептики стали сомневаться, что в этом городе может быть Бэнкси, а пользователи сетей порадовались за своего кумира, с нетерпением ожидая его приезда в другие уголки страны.