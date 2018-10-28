В Китае туристам запрещено фотографироваться с пандами





С недавнего времени в Китае принят закон, которого уже довольно давно добивались защитники животных. Закон запрещает владельцам мест законного содержания панд в неволе устраивать коммерческие мероприятия, в том числе фотосессии или кормление зверей. Китайские СМИ сообщили, что недавно ходили слухи о возможности фото с животными за определенную сумму денег, что, фактически, давало шанс достаточно большому числу людей находиться с пандами в близком контакте. Впрочем, слухи были опровергнуты спустя некоторое время, и запрет теперь касается не только обычных посетителей, но даже знаменитостей.В настоящий момент доступ к животным имеют лишь ветеринары, а также ученые. С учетом того, что панды являются символом Китая, а также участвуют в некоторых дипломатических соглашениях, данный вид предосторожности является разумным, с точки зрения экспертов.