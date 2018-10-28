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В Китае туристам запрещено фотографироваться с пандами

Власти Китая запретили туристам фотографировать панд. Это связано с тем, что вымирающий вид животных может заразиться некоторыми видами болезней в результате близкого контакта с людьми.

В Китае туристам запрещено фотографироваться с пандами


С недавнего времени в Китае принят закон, которого уже довольно давно добивались защитники животных. Закон запрещает владельцам мест законного содержания панд в неволе устраивать коммерческие мероприятия, в том числе фотосессии или кормление зверей. Китайские СМИ сообщили, что недавно ходили слухи о возможности фото с животными за определенную сумму денег, что, фактически, давало шанс достаточно большому числу людей находиться с пандами в близком контакте. Впрочем, слухи были опровергнуты спустя некоторое время, и запрет теперь касается не только обычных посетителей, но даже знаменитостей.

В настоящий момент доступ к животным имеют лишь ветеринары, а также ученые. С учетом того, что панды являются символом Китая, а также участвуют в некоторых дипломатических соглашениях, данный вид предосторожности является разумным, с точки зрения экспертов.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:16

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