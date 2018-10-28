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Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный снимок с Николаем Караченцовым

Александр Панкратов-Черный в своем Instagram опубликовал архивное фото с Николаем Караченцовым. На фотографии 1993 года знаменитости запечатлены в компании с исполнителем Александром Градским.

Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный снимок с Николаем Караченцовым

Александр Панкратов-Черный не часто делает публикации в социальной сети. Но несколько часов назад актер решил показать архивное фото со своим скончавшимся коллегой Николаем Караченцовым. В комментарии к публикации народный артист России написал, что снимок был сделан в 1993 году и добавил: "Дружеские посиделки. В гостях Александр Градский и сосед Николай Караченцов".

Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный снимок с Николаем Караченцовым


Подписчики Александра Панкратова-Черного сразу же начали писать: "Лучше гостей и представить невозможно", "Мощное фото! Три личности", "Какие вы тут классные !!!", "Легенды", "Как хочется его вернуть, 93 год, хотя бы на пол часа, сказать всем кого нет уже что должен, и просто окунуться в то воздушное пространство".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:08

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