Малые дозы трюфелей положительно влияют на мышление человека





В исследовании участвовало 36 человек. Им необходимо было выполнить несколько заданий как до, так и после употребления микродоз грибов. Оценка результатов проводилась по трем категориям: конвергентное мышление (определение единственного пути решения задачи), гибкость интеллекта (способность к рассуждению и решению новых задач) и расходящееся мышление (способность к распознаванию множества вариантов решений). Также эксперты повели анализ активных веществ, содержащихся в деликатесе.О результатах исследования рассказала Луиза Прохазкова, руководитель научной группы. По ее словам, прием крошечных доз трюфелей позволил испытуемым создавать больше готовых альтернативных решений задачи, что может свидетельствовать об улучшении расходящегося мышления. Также она отметила, что у участников повышалась производительность по проблеме, требующей сосредоточения на единственно верном или наилучшем варианте решения, а это являлось показателем улучшения конвергентного мышления.Ученые полагают, что данные, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем изучении преимуществ крошечных доз. Луиза Прохазкова добавила, что микродозирование таких продуктов может быть эффективно для людей с жесткими рамками мышления или поведения.