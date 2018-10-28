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Малые дозы трюфелей положительно влияют на мышление человека

Группа ученых из Лейденского университета провела исследование, целью которого было изучение влияния микродозирования грибов на работу мозга человека в естественных условиях. В результате эксперимента специалисты выяснили, что употребление небольшого количества трюфелей оказывает благотворное воздействие на мышление людей и способствует появлению вдохновения.

Малые дозы трюфелей положительно влияют на мышление человека

В исследовании участвовало 36 человек. Им необходимо было выполнить несколько заданий как до, так и после употребления микродоз грибов. Оценка результатов проводилась по трем категориям: конвергентное мышление (определение единственного пути решения задачи), гибкость интеллекта (способность к рассуждению и решению новых задач) и расходящееся мышление (способность к распознаванию множества вариантов решений). Также эксперты повели анализ активных веществ, содержащихся в деликатесе.

Малые дозы трюфелей положительно влияют на мышление человека

О результатах исследования рассказала Луиза Прохазкова, руководитель научной группы. По ее словам, прием крошечных доз трюфелей позволил испытуемым создавать больше готовых альтернативных решений задачи, что может свидетельствовать об улучшении расходящегося мышления. Также она отметила, что у участников повышалась производительность по проблеме, требующей сосредоточения на единственно верном или наилучшем варианте решения, а это являлось показателем улучшения конвергентного мышления.

Ученые полагают, что данные, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем изучении преимуществ крошечных доз. Луиза Прохазкова добавила, что микродозирование таких продуктов может быть эффективно для людей с жесткими рамками мышления или поведения.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:00

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