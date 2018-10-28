Владимира Преснякова с супругой назвали самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ»





Наталью Подольскую и Владимира Преснякова пригласили в качестве гостей на мероприятие, которое было посвящено дню рождения канала «Муз-ТВ». Несколько часов назад исполнительница опубликовала совместный сюжет с супругом, на которой она запечатлена в красном платье в пол, а он в черном костюме. Наталья Подольская решила не комментировать свою публикацию, а просто поставила несколько сердечек. Хотя на мероприятии было множество других пар, именно звезды привлекли больше всего внимания.Подписчикам знаменитости очень понравилось, как они смотрятся вместе в этих нарядях. Пользователи Сети пришли к выводу, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков были самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ».