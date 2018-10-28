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Владимира Преснякова с супругой назвали самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ»

Пользователи Сети назвали Владимира Преснякова с супругой самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ». Их фотография появилась на странице Натальи Подольской в Instagram.
Владимира Преснякова с супругой назвали самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ»

Наталью Подольскую и Владимира Преснякова пригласили в качестве гостей на мероприятие, которое было посвящено дню рождения канала «Муз-ТВ». Несколько часов назад исполнительница опубликовала совместный сюжет с супругом, на которой она запечатлена в красном платье в пол, а он в черном костюме. Наталья Подольская решила не комментировать свою публикацию, а просто поставила несколько сердечек. Хотя на мероприятии было множество других пар, именно звезды привлекли больше всего внимания.

Владимира Преснякова с супругой назвали самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ»

Подписчикам знаменитости очень понравилось, как они смотрятся вместе в этих нарядях. Пользователи Сети пришли к выводу, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков были самой красивой парой на дне рождения «Муз-ТВ».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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