Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована на камеру во время сражения за Луну





На орбите спутника и рядом с ним были замечены сильные вспышки, которые могли быть результатов взрывов внеземных кораблей, пытающихся приблизиться к объекту. Кроме того, их скорость составила 3600 км/ч. Автор сюжета не сомневается, что это был флот технологий гуманоидов, а на Луне уже давно находится секретное оружие американских властей.Кроме того, NASA пытается скрыть важную информацию от общественности, но шансы на победу в этой войне у людей маленькие. Гуманоиды имеют множество преимуществ, так что их НЛО могут достигнуть цели и потом обрушить удар на Землю.