АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована на камеру во время сражения за Луну

Многие исследователи не сомневаются, что сейчас между жителями планеты Нибиру и военными происходит масштабное сражение за Луну, после чего пришельцы попытаются захватить Землю. Эскадра НЛО была зафиксирована на камеру свидетелем событий во время очередной атаки, после чего видео стало доступно для пользователей сетей.
Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована на камеру во время сражения за Луну

На орбите спутника и рядом с ним были замечены сильные вспышки, которые могли быть результатов взрывов внеземных кораблей, пытающихся приблизиться к объекту. Кроме того, их скорость составила 3600 км/ч. Автор сюжета не сомневается, что это был флот технологий гуманоидов, а на Луне уже давно находится секретное оружие американских властей.



Кроме того, NASA пытается скрыть важную информацию от общественности, но шансы на победу в этой войне у людей маленькие. Гуманоиды имеют множество преимуществ, так что их НЛО могут достигнуть цели и потом обрушить удар на Землю.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Владимира Преснякова с супругой назвали самой
Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована
Анна Седокова призналась, что у нее есть
Эксперты назвали продукты, которые подавляют
Марина Александрова показала фото «беременной»
Алиана Устиненко может стать новой ведущей
Ангела Меркель на русском языке спросила у
Очередное “обнаженное” фото Анастасии Волочковой
Грузинский боксер Шония напал на своего тренера
Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram
Блогер сравнил авто Kia Rio и Hyundai Solaris
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в
Экс-участница шоу «Дом-2» Ивана Дилова после
Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном
Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО
Ученые: Черный чай может защитить от передающихся
В связи с приближением Хэллоуина эксперты
Денис Лебедев хочет вернуть Ольгу Бузову, пытаясь
Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с
Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко
Стали известны самые популярные авто для
Игровая консоль Xbox One может получить поддержку
Анна Седокова извинилась за выступление под
Рэпера Гуфа избили в ночном клубе Москвы
На авиабазе США обнаружен загадочный летательный
Просмотреть все новости