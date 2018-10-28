Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована на камеру во время сражения за Луну
Многие исследователи не сомневаются, что сейчас между жителями планеты Нибиру и военными происходит масштабное сражение за Луну, после чего пришельцы попытаются захватить Землю. Эскадра НЛО была зафиксирована на камеру свидетелем событий во время очередной атаки, после чего видео стало доступно для пользователей сетей.
На орбите спутника и рядом с ним были замечены сильные вспышки, которые могли быть результатов взрывов внеземных кораблей, пытающихся приблизиться к объекту. Кроме того, их скорость составила 3600 км/ч. Автор сюжета не сомневается, что это был флот технологий гуманоидов, а на Луне уже давно находится секретное оружие американских властей.
Кроме того, NASA пытается скрыть важную информацию от общественности, но шансы на победу в этой войне у людей маленькие. Гуманоиды имеют множество преимуществ, так что их НЛО могут достигнуть цели и потом обрушить удар на Землю.
На орбите спутника и рядом с ним были замечены сильные вспышки, которые могли быть результатов взрывов внеземных кораблей, пытающихся приблизиться к объекту. Кроме того, их скорость составила 3600 км/ч. Автор сюжета не сомневается, что это был флот технологий гуманоидов, а на Луне уже давно находится секретное оружие американских властей.
Кроме того, NASA пытается скрыть важную информацию от общественности, но шансы на победу в этой войне у людей маленькие. Гуманоиды имеют множество преимуществ, так что их НЛО могут достигнуть цели и потом обрушить удар на Землю.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:33