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Анна Седокова призналась, что у нее есть возлюбленный

Несколько недель назад Анна Седокова призналась своим фанатам в Instagram, что у нее уже довольно давно не было близости с мужчиной. Сейчас исполнительница сообщила о том, что у нее есть возлюбленный.

Анна Седокова призналась, что у нее есть возлюбленный

Анна Седокова никак не может наладить свою личную жизнь. Знаменитость была замужем два раза и славится своими многочисленными романами. Недавно она призналась подписчикам в Instagram, что у нее давно не было интимной близости. Мужская половина пользователей Сети отреагировала моментально, начав активно приглашать звезду на свидания. Совсем недавно Анна Седокова проговорилась, что у нее появился парень и она влюблена. Кто именно стал возлюбленным исполнительницы, пока не известно, как и нет информации о том, где они могли познакомится.

Анна Седокова призналась, что у нее есть возлюбленный

Зная предпочтения знаменитости, пользователи Сети предполагают, что у нее отношения не с простым молодым человеком. Ведь до этого Анна Седокова встречалась с бизнесменом, футболистом и строительным магнатом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:25

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