Анна Седокова призналась, что у нее есть возлюбленный





Анна Седокова никак не может наладить свою личную жизнь. Знаменитость была замужем два раза и славится своими многочисленными романами. Недавно она призналась подписчикам в Instagram, что у нее давно не было интимной близости. Мужская половина пользователей Сети отреагировала моментально, начав активно приглашать звезду на свидания. Совсем недавно Анна Седокова проговорилась, что у нее появился парень и она влюблена. Кто именно стал возлюбленным исполнительницы, пока не известно, как и нет информации о том, где они могли познакомится.Зная предпочтения знаменитости, пользователи Сети предполагают, что у нее отношения не с простым молодым человеком. Ведь до этого Анна Седокова встречалась с бизнесменом, футболистом и строительным магнатом.