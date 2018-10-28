Эксперты назвали продукты, которые подавляют чувство голода





Специалисты рекомендуют употреблять острую пищу. Благодаря высокому содержанию вещества капсаицин она не только способствует снижению чувства голода, но также оказывает стимулирующее влияние на метаболизм, что может ускорить процесс переваривания еды. Аромат листьев мяты, а также семена чиа способны помочь снизить желание есть, кроме того, их можно употреблять вместе с тестом, овсянкой или яблоками. Вода в количестве 2 стаканов может весьма ощутимо сократить объем еды, который планировалось употребить. Кроме того, специалисты рекомендуют пить зеленый чай. Он стимулируют симпатическую нервную систему, которая, благодаря дофамину и норэпинефрину, способна подавить голод.Также, по мнению специалистов, грейпфрут содержит в себе вещества, оказывающие необходимое влияние на аппетит , благодаря активации фермента АМРК. Наибольший эффект данное воздействие даст в том случае, если употреблять эфирное грейпфрутовое масло.