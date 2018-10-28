Алиана Устиненко может стать новой ведущей проекта «Дом-2»





Алиана Устиненко вернулась в реалити-шоу «Дом-2».До того, как вернуться на проект, она рассказывала, что ее возвращение может быть только в том случае, если она получит должность ведущей.Многое говорит о том, что Алиана ведет всевозможные конкурсы на проекте и никак не заинтересована в поисках второй половинки. Возможно, таким способом руководители проекта смотрят на профпригодность возможной ведущей.Назвать успешными попытки Устиненко в роли ведущей очень тяжело и вероятность ее назначения становится очень призрачной.Телезрители уже отметили скупость словарного запаса Алианы и также не придает ей плюсов страшная шепелявость. Участники шоу тоже не рассматривают Алиану в роли ведущей, не проявляя к ней ни капли уважения.Более того, часть обитателей мужской спальни, не стесняясь, изводит Устиненко, и в этом не отстают и достаточно популярные участники стройки – Саймон Марданшин и Никита Шавлюков.