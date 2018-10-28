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Ангела Меркель на русском языке спросила у Владимира Путина о пальто во время саммита

Ангела Меркель на русском языке спросила у Владимира Путина о пальто. Канцлер Германии встретилась с президентом России в Стамбуле во время саммита, посвященного сирийскому конфликту.
Ангела Меркель на русском языке спросила у Владимира Путина о пальто во время саммита

«Сибирское пальто?» — спросила Меркель, заметив, как президент РФ застегивает верхнюю одежду.

На вопрос канцлера Германии Владимир Путин ответил отрицательно. Сама 4-сторонняя встреча по урегулированию вопроса по Сирии проводилась в главном зале дворца «Вахдеттин». Участниками стали президенты России, Турции, Франции, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. На саммите присутствовал спецпосланник ООН по сирийскому вопросу Стаффан де Мистура. Встреча длилась почти 3 часа, а по её результатам было сделано совместное заявление.

Перед началом консультаций лидеры завершили переговоры в 2-стороннем формате. Путин встретился с Эрдоганом и Меркель. С французским коллегой президент России провел общение в телефонном режиме еще до посещения саммита. Помимо этого, он переговорил с ним после встречи, обсудив ряд вопросов, включая подготовку к контактам РФ и США на высшем уровне. Последние должны состояться в ноябре.



 
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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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