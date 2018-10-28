Очередное “обнаженное” фото Анастасии Волочковой вызвало негодование у фанатов
Балерина часто публикует в Instagram провокационные сюжеты, после чего подвергается нападкам хейтеров. Очередное “обнаженное” фото Анастасии Волочковой вызвало негодование у фанатов.
Подписчики устали созерцать звезду, позирующую перед камерой в спальне, демонстрируя роскошное нижнее белье и предметы для интимных утех. Сейчас Анастасия Волочкова решила посетить баню дождливым осенним вечером, окунувшись голышом в ледяную купель.
Многие пользователи сетей предположили, что знаменитость давно уже предоставляет интимные услуги клиентам, прикрываясь балетом. Фанаты тоже не могут пояснить причину постоянных показов артисткой своего тела, хотя сама она предпочитает не отвечать недоброжелателям.
Подписчики устали созерцать звезду, позирующую перед камерой в спальне, демонстрируя роскошное нижнее белье и предметы для интимных утех. Сейчас Анастасия Волочкова решила посетить баню дождливым осенним вечером, окунувшись голышом в ледяную купель.
Многие пользователи сетей предположили, что знаменитость давно уже предоставляет интимные услуги клиентам, прикрываясь балетом. Фанаты тоже не могут пояснить причину постоянных показов артисткой своего тела, хотя сама она предпочитает не отвечать недоброжелателям.